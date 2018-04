'Wereld van verschil tussen misdaad en pilletje op feestje'

Nabben begrijpt de oproep, maar denkt niet dat het bewustmaken van drugsgebruikers veel effect zal sorteren. "Dat is denk ik te hoog gegrepen. Er is een wereld van verschil tussen de verhalen over misdaad en het pilletje dat je uiteindelijk inneemt op een feestje."

Ferry Goossens van het Trimbos-instituut noemt de oproep interessant, maar verwacht niet dat gebruikers zullen stoppen. "Het enige alternatief is dat ze dan geen drugs nemen", zegt hij in radioprogramma Nieuws en Co. "We horen van jongeren dat ze best voor een soort 'Max Havelaar-coke' zouden willen kiezen. Maar dat kan niet. Het blijft een illegale markt."