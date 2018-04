The Queen laat David Attenborough haar tuin zien (en maakt grapjes)

De twee spreken in de paleistuinen van Buckingham Palace in Londen over een project van de koningin om bossen en regenwouden te beschermen. Naast serieuze gesprekken over onder meer klimaatverandering, blijken de twee ook samen te kunnen lachen.

Bijvoorbeeld als Attenborough opmerkt dat een zonnewijzer in de paleistuin in de schaduw staat. Of als het lawaai van een helikopter de koningin overstemt. "Waarom vliegen die altijd over als je aan het praten bent?", vraagt Elizabeth zich af. "Klinkt als president Trump, of Obama", zegt ze tot hilariteit van Attenborough.