Terugkeer zwangere jihadbruid stap dichterbij

De terugkeer van een Nederlandse vrouw die in een opvangkamp in Noord-Syrië zit, is een stap dichterbij gekomen. De rechtbank in Rotterdam heeft bepaald dat Nederland om haar uitlevering moet vragen zodat ze hier haar rechtszaak kan bijwonen.

De vrouw van 23 wil dat zelf ook, heeft ze via haar advocaat laten weten. Ze heeft een kind van anderhalf en is zeven maanden zwanger. De Nederlandse vertrok in 2013 naar Syrië, waar ze trouwde met een jihadist uit Antwerpen.

Haar man zat in Raqqa bij de politie van Islamitische Staat. "Nu zit hij vast, ik weet niet wat er met hem gaat gebeuren. Ik heb hem nog één keer gezien, daarna zijn onze wegen gescheiden", zei ze vorig jaar tegen VRT-verslaggever Rudi Vranckx.

Zelf zit ze in een vluchtelingenkamp in Ain Issa, dat onder gezag staat van de Koerdische lokale autoriteiten.

Internationaal arrestatiebevel

Tegen de vrouw werd in maart 2016 een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege deelname aan een terroristische organisatie.

Bart Stapert, advocaat van de vrouw, is blij met de uitspraak. "Wat de rechter nu heeft gezegd, namelijk dat de vrouw moet worden gehaald zodat ze bij haar strafzaak aanwezig kan zijn, is een belangrijk signaal van de rechtbank aan het OM en aan het ministerie."

Of deze uitspraak ook gevolgen heeft voor andere vrouwen en kinderen in dezelfde situatie is niet duidelijk. "Ik kan me voorstellen dat de volgende stap is dat je hen inderdaad ook haalt zodat ze bij hun zaak aanwezig kunnen zijn. Maar deze uitspraak geldt alleen voor deze zaak."