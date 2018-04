Surinaamse oud-militair en couppleger Arthy Gorré overleden

Surinaamse media melden dat de oud-militair en verdachte in het Decembermoordenproces Arthy Gorré (68) gisteren is overleden. Hij was al een tijd ziek.

Gorré hoorde in oktober twintig jaar cel tegen zich eisen vanwege betrokkenheid bij de moord op vijftien tegenstanders van het militaire regime van Desi Bouterse in 1982. Gorré heeft altijd ontkend dat hij op het moment van de moorden in Fort Zeelandia was, de plaats waar de vijftien zijn omgebracht.

Vanwege de ziekte van zijn cliënt vroeg de advocaat van Gorré in januari aan de Surinaamse krijgsraad om de zaak tegen hem uit te stellen. Gorré was zo ziek dat overleg over het pleidooi niet mogelijk was.

Gorré was lid van de Groep van 16, de zestien militairen die onder leiding van Desi Bouterse in 1980 de macht in Suriname overnamen. Na de terugkeer van de democratie was Gorré een aantal jaren bevelhebber van het Nationaal Leger.