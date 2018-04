Fastned start pilot met laadpalen bij Albert Heijn

Fastned, exploitant van laadstations voor elektrische auto's, start een pilot met laadpalen bij vestigingen van Albert Heijn. Het gaat in eerste instantie om drie locaties. Medeoprichter Michiel Langezaal: "Bij grote Albert Heijn-vestigingen zijn mensen een half uur in de supermarkt, in die tijd kan de auto worden opgeladen".

Albert Heijn bevestigt dat het een proef gaat doen met Fastned bij drie XL winkels, in Eindhoven, Nijmegen en Tilburg. Volgens de supermarkt zullen de laadstations vanaf half oktober operationeel zijn.

Elke week één erbij

Fastned wil via een aandelenuitgifte 30 miljoen euro binnenhalen voor verdere groei in de buurlanden. Het bedrijf wil 80 tot 100 nieuwe laadstations bouwen en zo uitkomen op 200 laadstations in Nederland, Duitsland, Groot Brittannië en België.

In Nederland staan nu 66 laadstations. Langezaal verwacht dat daar de rest van het jaar iedere week één bij komt.

Inmiddels zou 30 procent van de laadstations "break even" draaien. Volgens Langezaal is het een kwestie van maanden voor de eerste laadstations winstgevend worden.

Concurrentie

In december verloor Fastned een rechtszaak tegen Shell. Dat mocht een laadstation bouwen waar Fastned dat ook wilde. Tegen de uitspraak is hoger beroep aangetekend door Fastned.