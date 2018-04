Gesprekstherapie naast antidepressiva voorkomt terugkeren depressie beter

Een andere opvallende conclusie is dat gesprekstherapie in combinatie met het afbouwen van medicijnen even effectief is als het slikken van medicijnen alleen. Dat is volgens deskundigen goed nieuws, want patiënten lijken dus niet aangewezen op antidepressiva. Hoofdonderzoeker Claudi Bockting zegt in de krant dat in de praktijk blijkt dat veel mensen het niet volhouden om jaar in jaar uit deze medicijnen te slikken.

Het ministerie van Volksgezondheid is in januari een campagne begonnen om depressies beter bespreekbaar te maken. Zo'n 800.000 mensen in Nederland kampen volgens het ministerie met een depressie.