'Hey': campagne om depressies bespreekbaar te maken

Het ministerie van Volksgezondheid is een campagne begonnen om depressies beter bespreekbaar te maken. Volgens het ministerie kampen ruim 800.000 mensen in Nederland met een depressie, maar vindt de overgrote meerderheid het lastig om daar een gesprek over te beginnen.

Ook vermijden familieleden en vrienden het onderwerp vaak omdat ze bang zijn anderen te kwetsen of omdat ze geen bemoeial willen zijn.

Staatssecretaris Blokhuis hees vanochtend met leerlingen van het Segbroek College in Den Haag de 'Hey-vlag'. 'Hey' staat voor het begin van een gesprek over depressieve gevoelens. De campagne besteedt extra aandacht aan jongeren tussen 13 en 18 jaar en jonge vrouwen tussen 18 en 35.

Blokhuis benadrukte dat een depressie ons allemaal kan overkomen, bijvoorbeeld na het verlies van een dierbare of door een burn-out. "Door erover te praten kun je voorkomen dat klachten uitgroeien tot een allesoverheersend probleem."