Werknemers en werkgevers ontevreden over arbeidsmarktplannen Koolmees

Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn behoorlijk negatief over de plannen van minister Koolmees van Sociale Zaken om de arbeidsmarkt te hervormen. Met de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil hij werkenden meer zekerheid bieden, maar tegelijk voldoende mogelijkheden tot flexwerk openhouden.

De plannen van Koolmees werden vandaag openbaar gemaakt voor een internetconsultatie. De komende tijd kan iedereen er commentaar op leveren.

Vakbond FNV is in elk geval niet te spreken over de plannen. Volgens de bond blijven werknemers straks langer in onzekerheid als het gaat om het bemachtigen van een vast contract. Ook kunnen ze makkelijker en goedkoper worden ontslagen.

"Het kabinet zegt steeds dat het erkent dat de flexibilisering is doorgeslagen met alle gevolgen van dien voor de arbeidsmarkt en economie. Dit wetsvoorstel gaat daar echter niets aan verbeteren", zegt FNV-voorzitter Han Busker.

"De kans op een vast contract neemt hiermee alleen maar af, waardoor de toch al kwetsbare positie van werkenden verder onder druk komt te staan."

Payrollers en zzp'ers

"Dit wetsvoorstel brengt de arbeidsmarkt verder uit balans", zegt voorzitter Maurice Limmen van CNV. De vakbond maakt zich zorgen over de versoepeling van het ontslagrecht, de lagere ontslagvergoeding bij lange dienstverbanden en het feit dat werkgevers weer voor langere tijd tijdelijke contracten mogen aanbieden.

Ook de positie van payrollers en zzp'ers wordt er niet beter op, vindt Limmen. "De pensioenoplossing die het kabinet kiest voor payrollwerknemers leidt er nog steeds toe dat zij een lager pensioen hebben dan hun collega's met een regulier contract en dat er dus concurrentie op arbeidsvoorwaarden mogelijk blijft. En zolang de deur naar goedkope zzp-constructies wagenwijd open blijft staan, bestaat het risico dat werkgevers kiezen voor goedkope zzp in plaats van voor een vast contract."

Lichtpuntjes?

CNV en FNV zien wel lichtpuntjes. De vakbonden vinden het voornemen om de werkgever meer ww-premie te laten betalen voor mensen die in dienst zijn op onzekere contracten een goed idee. Net als het plan dat de werkgever bij ontslag vanaf de eerste dag een vergoeding moet betalen voor iedere dag dat de werknemer in dienst was.

Het zijn voorstellen waar werkgeversorganisaties juist niet blij mee zijn. En VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat er meer mis is met de plannen van Koolmees.

"Alle vormen van tijdelijke arbeid worden duurder en in sectoren die hier afhankelijk van zijn - zoals de horeca, landbouw en detailhandel - wordt het onhanteerbaar", zeggen de organisaties in een gezamenlijke reactie.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de pluspunten voor werkgevers niet goed worden uitgewerkt. Ze wijzen er verder op dat het vaste contract door het kabinet te veel als uitgangspunt wordt gezien. Volgens hen ligt het in de huidige dynamiek en globalisering juist voor de hand dat ook andere vormen van contracten en overeenkomsten worden afgesloten.