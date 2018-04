Koolmees: makkelijker ontslag, maar eerder een ontslagvergoeding

Flexwerk blijft mogelijk

Volgens Koolmees staan sommige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg. Hij wil werkenden meer zekerheid bieden, maar tegelijk moet flexwerk mogelijk blijven waar het nodig is. Zijn plannen zijn vervat in de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

De minister wil dat werknemers vanaf de eerste dag, dus al in hun proeftijd, recht krijgen op een ontslagvergoeding. Na een lang dienstverband wordt die vergoeding wel lager dan nu.

De proeftijd voor een vast contract mag ook verder verlengd worden. Nu is de maximale verlenging twee maanden. Dat wordt, als het aan Koolmees ligt, vijf maanden.

Tijdelijke contracten

Werkgevers krijgen ook ruimere mogelijkheden voor tijdelijke contracten. Nu mogen er aansluitend drie tijdelijke contracten aan worden gegaan in twee jaar. Dat wordt drie jaar. Bij seizoenswerk wordt de verplichte pauze na drie tijdelijke contracten verkort van zes naar drie maanden.

Koolmees wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom hoeven ze minder WW-premie te betalen als ze iemand een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract.

De plannen van de minister met de arbeidsmarkt gaan nu in internetconsultatie, zodat iedereen er commentaar op kan leveren. Hij wil de wet nog voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

Langer in onzekerheid

Vakbond FNV is in elk geval niet te spreken over de plannen. Volgens de bond blijven werknemers door tijdelijke contracten straks langer in onzekerheid en kunnen ze makkelijker en goedkoper worden ontslagen.

"Het kabinet zegt steeds dat het erkent dat de flexibilisering is doorgeslagen met alle gevolgen van dien voor de arbeidsmarkt en economie. Dit wetsvoorstel gaat daar echter niets aan verbeteren", zegt FNV-voorzitter Han Busker. "De kans op een vast contract neemt hiermee alleen maar af, waardoor de toch al kwetsbare positie van werkenden alleen maar meer onder druk komt."

Het voornemen om de werkgever meer ww-premie te laten betalen voor mensen die in dienst zijn met onzekere contracten vindt de vakbond wel een goed idee, net als het plan om voor iedere dag dat de werknemer in dienst is een vergoeding te betalen bij ontslag.