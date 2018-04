Suiker is smaak en smaak blijft koning. Hoe kun je dan minderen?

De branchevereniging van supermarkten, CBL, juicht de actie van het Diabetes Fonds toe. "De kritiek dat we sneller suiker en vet moeten reduceren, trekken wij ons aan", zegt directeur Marc Jansen. Desondanks zet de sector vooral in op stapsgewijs afbouwen. "Want de consument is gewend geraakt aan suiker."

Een gezonder alternatief verkoopt niet automatisch beter. "We willen bijvoorbeeld minder suiker in ketchup, maar wat als dat ten koste gaat van de smaak?", zegt hoogleraar voeding en stofwisseling Sander Kersten. "Bedrijven willen wel reduceren, maar als het niet goed smaakt, is de consument niet meer blij. Het is een lastige spagaat."

Nou is ketchup niet een product dat de gemiddelde Nederlander dagelijks eet. Volgens Kersten valt er meer winst te behalen bij bijvoorbeeld ontbijtgranen, zoals muesli. Sommige mensen eten dat iedere ochtend, terwijl ze misschien niet weten dat er in deze producten relatief veel suiker zit. Dat mag best een onsje minder, zegt de hoogleraar.