Diabetesfonds begint 'Suikerterugroepactie'

Nederlanders krijgen elke dag anderhalf tot twee keer te veel suiker binnen: zo'n twintig klontjes per dag, waar de Wereldgezondheidsorganisatie 12,5 (vrouwen) of 15 (mannen) klontjes per dag adviseert. Het Diabetesfonds heeft onderzoek laten doen en houdt nu op Facebook een zogenoemde suikerterugroepactie.

Daarmee kunnen consumenten producten aanwijzen waarin volgens het Diabetesfonds onnodig veel suikers zitten. Producten die niet aan je verwachtingen voldoen breng je terug, zegt het fonds, dat verder stelt dat de voedingsindustrie te weinig doet om de hoeveelheid suiker in voeding terug te dringen.

Minder voor de hand

Die suiker zit ook in producten waarin dat minder voor de hand ligt, zoals ontbijtgranen, muesli, zuiveldranken en 'gezonde' tussendoortjes zoals granenrepen, maar ook in vruchtensappen en kant-en-klare sauzen.

Ruim een miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2 en er komen er ruim duizend per week bij, zegt het Diabetesfonds. De hoge gemiddelde suikerinname is een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van deze ziekte.