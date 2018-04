Kabinet neemt zeggenschap terug over dure uitgaven zorg

Het Zorginstituut bepaalt sinds 2014 samen met zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties wat nodig is om de kwaliteit van de zorg in Nederland te verbeteren. De politiek heeft hier in principe geen invloed op, maar betaalt wel de rekening, bijvoorbeeld door de zorgpremie te verhogen of het basispakket te versoberen.

De ministers De Jonge en Bruins vinden dat zij verantwoordelijk zijn voor de financiële beheersbaarheid van de zorg en willen voorkomen dat "goede zorg niet langer toegankelijk of betaalbaar is".

Buitenspel

Vorig jaar reageerde de politiek ontstemd toen bleek dat aan plannen van het Zorginstituut een stevig prijskaartje hing. Het kabinet moet namelijk jaarlijks 2,1 miljard euro extra uitgeven aan de verpleeghuiszorg, omdat het Zorginstituut hiervoor nieuwe kwaliteitseisen had opgesteld. De politiek wil herhaling van zo'n uitgaveverplichting voorkomen.

Overigens waren de verzekeraars niet betrokken bij het opstellen van de nieuwe kwaliteitseisen. Zij hebben geen bemoeienis met de verpleeghuiszorg omdat die volledig door de overheid wordt gefinancierd.

Verplicht

De Jonge en Bruins draaien deze "vrijheid van medisch handelen" nu terug, maar alleen als het over besluiten gaat met "substantiële financiële" gevolgen, zo blijkt uit het wetsvoorstel. In de praktijk betekent dit dat het Zorginstituut verplicht wordt om de politiek te informeren over hoge kosten. Als het te duur wordt en er daardoor extra bezuinigd moet worden of de premies moeten stijgen, kan het kabinet nee zeggen.