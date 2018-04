Meryem heeft geen woning meer door een fout van haar zoon

Toen Meryem vorig jaar in Turkije was om een begrafenis bij te wonen, kreeg ze een onverwacht telefoontje. Haar 19-jarige zoon was gearresteerd omdat hij drugs had verstopt in de woning in Schiedam waar ze samen woonden. De arrestatie was niet het enige slechte nieuws: Meryem werd door de burgemeester uit het huis gezet waar ze 20 jaar hadden gewoond.

Burgemeesters hebben de laatste jaren meer bevoegdheden gekregen om drugsoverlast aan te pakken. Op grond van de Wet Damocles kunnen ze bij de vondst van drugs een pand een paar maanden sluiten. Na die paar maanden mag de bewoner weer terug in het huis. In drie op de tien gevallen blijkt de beslissing van de burgemeester onrechtmatig en wordt hij of zij teruggefloten.