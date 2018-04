Buurt Schiedam geschokt door baby op balkon: 'Wie doet zoiets?'

Het is een diverse wijk. Een van de buurtbewoners gaat ervan uit dat dna-onderzoek daarom duidelijkheid kan verschaffen. "Is het een Turks, Chinees of Nederlands kindje? Als blijkt dat de baby Pools was dan betekent dat dus dat de politie nu inderdaad in de verkeerde straat aan het zoeken is."

In de straat staan meerdere politieauto's. Een man en een vrouw in een wit pak komen uit het flatgebouw. De forensisch onderzoekers halen iets uit een van de auto's en verdwijnen weer het gebouw in. Verder is het rustig op straat. "We hebben het er wel met elkaar over, maar verder kan je niet zoveel." Bang zijn ze niet. "Er gebeuren hier wel vaker gekke dingen, zoals auto's in de brand of zo. Maar dit is zo opmerkelijk, het is echt niks voor deze buurt."