Op een balkon van een huis aan de Stationsstraat in Schiedam is vanmiddag een dode baby gevonden. Het gaat volgens de politie om een pasgeboren kind.

Het lichaam werd rond 16.00 uur ontdekt. Hoe lang de baby al dood is, is niet bekend en evenmin of het om een jongetje of een meisje gaat. Ook is volgens RTV Rijnmond niet duidelijk hoe het kind is overleden.

Rechercheurs maken een 3D-scan van het balkon. de politie roept getuigen op om zich te melden.