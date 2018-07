Sciencefiction wordt werkelijkheid, waarschuwt ook Elon Musk

Toch zijn veel aspecten in de serie ook overdreven of simpelweg verzonnen, zegt mediaredacteur Schrik. "Dat geven de makers ook eerlijk toe. Ze willen vooral vermaken en de kijkers verrassen met spannende en soms schokkende verhalen. Het moet onvoorspelbaar blijven. Dat mensen er dan ook iets van opsteken, is mooi meegenomen."

Dat is anders bij de documentaire Do You Trust This Computer. De onderwerpen die daarin worden besproken zijn levensecht en urgent. Duursma denkt dat vooral de zelflerende software die techbedrijven zoals Google, Facebook, Alibaba, Baidu en Amazon gebruiken gevaarlijk kan zijn. "Die slimme technologie kan de privacy aantasten en mensen buitenspel zetten. Daar zijn we juridisch nauwelijks tegen beschermd. Daarnaast is gijzelsoftware eenvoudig te krijgen en fake news zo gemaakt. Beleidsmakers liggen echt te slapen wat dit betreft."

Wat de film en de serie delen, is dat ze bijdragen aan de bewustwording bij het grote publiek. Het is belangrijk dat mensen zich realiseren welke kansen en risico's technologische ontwikkelingen met zich meebrengen, vindt Duursma. "We moeten de waarschuwingen van onder anderen Elon Musk en wetenschapper Stephen Hawking serieus nemen en niet alles afdoen als sciencefiction."