Blok bezoekt in Colombia reïntegratiekamp oud-rebellen

Het bezochte gebied is een van de armste regio's in Colombia met veel geweld, corruptie en slecht bestuur. Nu probeert het land met onder meer landbouw de economische kansen in het gebied te verbeteren.

Nederland is ook betrokken bij het vredesproces door steun van het Nederlandse Kadaster, dat bezig is met de verbetering van de registratie van grondgebied. "Goede landregistratie is een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van gebieden die lange tijd door de FARC werden gecontroleerd en nu zijn vrijgekomen", aldus het ministerie.

Blok sprak voor zijn bezoek aan het kamp ook met zijn collega Holguin over de politieke en veiligheidssituatie in Colombia.