Oud-president Lula wil zich overgeven aan politie

De Braziliaanse oud-president Lula heeft het vakbondsgebouw verlaten waarin hij zich de afgelopen 48 uur had verschanst. Hij zegt dat hij zich zal overgeven aan de politie. Bij het gebouw in São Bernardo do Campo, een voorstad van São Paulo, hield hij een afscheidsrede voor duizenden aanhangers. Daarna is hij vertrokken.

Lula verdedigde zich in de toespraak tegen de beschuldigingen van corruptie, waarvoor hij tot twaalf jaar cel is veroordeeld. Eergisteren oordeelde het Hooggerechtshof dat hij een hoger beroep tegen die veroordeling in de cel moet afwachten. Een verzoek om die beslissing te herzien, werd vanmiddag afgewezen door het Hooggerechtshof.

"Als het een misdaad is om op te komen voor de armen van dit land, dan blijf ik de rest van mijn leven crimineel", klonk een strijdbare Lula. Hij benadrukte dat hij onschuldig is en dat alle negatieve media-aandacht hem alleen maar sterker zal maken. "Ik ben niet bang en zal mijn onschuld bewijzen."

'Strijder van het volk'

De duizenden aanhangers die zich bij het gebouw van de metaalwerkersvakbond hadden verzameld om te voorkomen dat Lula werd gearresteerd, zongen hem toe: "Lula strijder van het volk".

Lula zei trots te zijn dat hij de enige president is in de geschiedenis van Brazilië die nooit een diploma heeft behaald. "Intelligentie is iets anders dan een duur diploma", zei hij. Hij benadrukte dat hij een politicus van het volk is, in tegenstelling tot zijn tegenstanders.

Die tegenstanders zijn volgens hem vergeten dat er in Brazilië miljoenen zijn zoals hij. "Ik ben een idee. Hoe meer dagen ik achter de tralies zit, hoe meer Lula's er zullen zijn in dit land."

Herdenkingsdienst voor vrouw

Voor het vakbondsgebouw spraken ook verschillende medestanders van Lula. Er was een herdenkingsdienst georganiseerd voor zijn vrouw, die vorig jaar op 67-jarige leeftijd overleed. Het was de bedoeling dat de oud-president gedurende de dienst binnen zou blijven, maar hij kwam later toch naar buiten.