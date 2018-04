'Menselijk schild' om oud-president Brazilië te beschermen

Zwarte lijst

Dat heeft grote gevolgen voor de presidentsverkiezingen in oktober. In alle peilingen is Lula favoriet. Officieel komen veroordeelde politici op een zwarte lijst terecht en kunnen ze jarenlang niet meedoen aan verkiezingen. Maar dat proces is amper in gang gezet. In augustus moeten de partijen hun kandidatenlijsten registreren en pas in september worden die al dan niet goedgekeurd. Als Lula inderdaad niet mee mag doen, kan hij ook nog in beroep.

Waarschijnlijk wordt dus pas rond de eerste ronde van de verkiezingen duidelijk of de grootste kanshebber mee mag doen. Hoe dan ook: vanuit de gevangenis is het lastig campagne voeren.