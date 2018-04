Millennials: generatie die niet weet wat hard werken is?

Dat komt vooral door het verkeerde beeld dat de oudere generatie van de jongere generatie heeft, zegt ze. "Ik kan me voorstellen dat je zo denkt als je verwacht dat studenten de hele dag in bed liggen. Maar dat is niet waar, de student van nu is heel druk en staat ook onder druk."

Het maakt haar boos. "Ja, dat dit probleem niet serieus wordt genomen." Daarom is ze zo blij met het actieplan. "Nu wordt er eindelijk eens serieus gekeken naar deze klachten. Er zijn veel meer jongeren die hetzelfde voelen als ik."

'De verwende millennial'

Jolien Dopmeijer, initiatiefnemer van het actieplan en verbonden aan Hogeschool Windesheim, herkent het verhaal van Jip. "Er lijkt momenteel een maatschappelijk probleem te zijn waarin er gedacht wordt dat jongeren de millennials zijn die alleen maar gepamperd worden - de generatie die niet weet wat hard werken is", legt Dopmeijer uit.

Terwijl dat niet zo is en de situatie is veranderd, gaat ze verder. "De student heeft heel veel keuzes en vindt dat moeilijk. Omdat studenten allemaal goede keuzes willen maken, zorgt dat voor keuzestress."

Ook ervaren de studenten de laatste tijd meer druk door bepaalde keuzes van de overheid, zegt Dopmeijer. "Het is een combinatie van bijvoorbeeld de financiële druk van het leenstelsel en de druk van sociale media om een perfect leven te hebben die ervoor zorgt dat de student te veel druk ervaart. Ze schamen zich daarnaast om hulp te vragen."

Dat is zonde, vindt Dopmeijer. "Tegen hen zou ik zeggen: je bent niet de enige. Je bent écht niet de enige."