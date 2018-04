Dow Jones weer in het rood, handelsoorlog hangt boven de markt

De Dow Jones-index is 2,3 procent in de min gedoken op de laatste handelsdag van deze week en net onder de 24.000-puntengrens geëindigd. Het negatieve sentiment komt door de toenemende dreiging van een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld: de Verenigde Staten en China. Over de hele week bekeken is de Dow Jones-index 0,7 procent gedaald.

De week begon slecht voor de beurzen, maar daarna waren er drie positieve dagen. Daar kwam vanochtend een eind aan toen de Amerikaanse president Trump aankondigde dat hij nieuwe importheffingen op zo'n 100 miljard dollar aan goederen overweegt in te stellen. De Chinezen reageerden door te zeggen dat ze geen handelsoorlog willen, maar er ook niet voor te zullen terugdeinzen om Amerikaanse goederen en diensten hard te raken.

Technologiebedrijven, de financiële sector, industrie en farmaceuten hadden het zwaar. De grootste verliezers waren Caterpillar (dat zware machines maakt), Boeing en Nike, alle drie bedrijven met een grote Chinese afzetmarkt. Ook de S&P-500 en de Nasdaq doken meer dan 2 procent in de min.