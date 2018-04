Dopinggebruik aangetoond in rioolwater

Onderzoekers van de Amsterdamse universiteit UvA hebben aangetoond dat amateursporters bij sportevenementen doping hebben gebruikt. Ze vonden daarvoor bewijs in het rioolwater, dat ze tijdens sportevenementen chemisch testten.

Uit het onderzoek van de UvA bleek dat de hoeveelheid DNP in het rioolwater 10 tot 100 keer groter is tijdens sportevenementen. Bodybuilders gebruiken de zeer schadelijke en illegale vetverbrander bijvoorbeeld om snel gewicht te verliezen.

Onlangs waarschuwde de NVWA (Voedsel- en Waterautoriteit) nog voor de gezondheidsgevaren van DNP (dinitrophenol).

Van 1 tot 3 gram DNP kan je doodgaan, en bij lagere doseringen is het slecht voor onder meer hart, bloedvaten en zenuwstelsel. Ook kan je er staar en huiduitslag van krijgen. In Nederland en andere landen zijn gebruikers in het ziekenhuis beland. Het spul wordt onder meer uit Hongkong gesmokkeld.