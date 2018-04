Geen dikkerds meer in de erewacht Waalsdorpervlakte

Er is geen plaats meer voor dikke mensen in de erewacht tijdens Dodenherdenking bij de Waalsdorpervlakte. Daar is jaarlijks een grote herdenking bij de Bourdonklok, met een erewacht van zes personen.

Volgens de Vereniging Erepeloton Waalsdorp zijn er klachten over mensen met een te fors postuur die rond het monument en de klok staan. Zij krijgen nu een andere taak.

Bas Jongeneel is een van de vrijwilligers die heeft gehoord dat hij iets anders moet gaan doen, vanwege zijn postuur. Hij is woedend: "Wat is een te fors postuur? Ik krijg een andere taak. Ik mag helpen in de catering. Ik weet alleen niet of dat een goed idee is voor iemand met een fors postuur", zegt hij tegen Omroep West.

Jongeneel en zijn vrouw kunnen er om lachen, maar eigenlijk vinden ze het helemaal niet grappig. "In Nederland mag je niet discrimineren, maar juist een vereniging die onze oorlogshelden herdenkt, zet mensen met een in hun ogen wat dikkere buik weg", zegt de vrouw van Jongeneel, Francisca Roeten.

'Oogt niet mooi'

Volgens het bestuur van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp "oogt het niet mooi" als er dikke mensen in de erewacht staan. Mensen met een fors postuur leiden af", zegt secretaris Wendy Broer. "Dat is niet de bedoeling want het erepeloton moet respect uitstralen."

De vereniging zegt al langer klachten binnen te krijgen. "Mensen uit het publiek klagen erover en ook mensen die tv kijken. Dat willen we voorkomen." Daarom is volgens Broer jaren geleden deze maatregel ingevoerd, als een soort ongeschreven wet. Tijdens de laatste ledenvergadering is de regel in de notulen bekrachtigd.

Van de tachtig leden van de vereniging zijn er dertien mensen nodig voor de erewacht. "Je stelt je A-team op, en wisselt soms wat." Volgens Broer heeft Jongeneel nog niet bij het bestuur geklaagd en heeft hij zelf gevraagd bij de catering ingedeeld te worden. De ophef verbaast en verrast het bestuur daarom.

Bourdonklok

De herdenking op de Waalsdorpervlakte is een grote herdenking op de plek waar meer dan 250 mensen door de Duitsers zijn geëxecuteerd. De plek in het duingebied van Scheveningen werd gebruikt om terdoodveroordeelden uit de Oranjehotel-gevangenis te fusilleren.

Aan de herdenking op 4 mei doen jaarlijks zo'n 3000 mensen mee. Even voor de start van de herdenking om 20.00 uur luidt de grote Bourdonklok. Erna is een stille tocht langs het monument.