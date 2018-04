Kabinet: Inlichtingenwet echt nodig voor veiligheid, geluisterd naar bezwaren

"De wet is van belang voor onze veiligheid, maar dat is niet zwart-wit", zegt premier Rutte. "Zo proberen we ook om te gaan met de uitslag van het referendum." Rutte zegt dat het kabinet zijn best heeft gedaan aan de bezwaren tegemoet te komen, maar dat hij niet weet of dat in ieders ogen ook gelukt is.

Minister Bijleveld van Defensie, verantwoordelijk voor de militaire inlichtingendienst de MIVD, is blij dat de wet zoals gepland per 1 mei ingaat. "Voor mijn mannen en vrouwen die met gevaar voor eigen leven in het buitenland werken zijn goede inlichtingen van groot belang voor hun veiligheid."

Belangrijkste wijzigingen

Gisteren lekten al de belangrijkste wijzigingen uit: minder 'sleepnet' en meer gericht aftappen, meer toezicht op het delen van data met buitenlandse veiligheidsdiensten en geen automatische bewaartermijn van drie jaar van bestanden. De vier regeringspartijen, dus een Kamermeerderheid, gaan hiermee akkoord.

In een eerste reactie zei Bits of Freedom, een organisatie die opkomt voor privacy en vrijheid op het internet, dat dit onvoldoende is en dat het lijkt op "cosmetische wijzigingen".

De SP in de Tweede Kamer is ook niet tevreden. "Het kabinet legt de uitslag van het referendum hooghartig naast zich neer en weigert de sleepwet serieus aan te passen", zegt Kamerlid Van Raak. GroenLinks wil de aanpassingen nog bestuderen maar spreekt wel van een verbetering.

Lees hieronder de belangrijkste aanpassingen van de wet: