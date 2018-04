Hoe zijn we op het punt gekomen dat verward persoon ons verwart?

Bij verwarde personen gaat het veelal om kwetsbare mensen, die te maken hebben met verschillende aandoeningen of beperkingen. Daar vallen mensen met dementie, verslaving, schulden, dakloosheid, een verstandelijke beperking of diabetes onder. Het verwarde gedrag treedt meestal op in combinatie met baanverlies, huisverlies, een scheiding, schulden of andere ingrijpende emotionele gebeurtenissen. "Dit zijn geen gevaarlijke psychiatrische patiënten, ze zijn slechts kwetsbaar", zegt Koekkoek. "Een groot deel van deze 'verwarden' zou niet eens in een ggz-instelling terechtkomen."

Slechts iets minder dan de helft van de bijna 75.000 meldingen per jaar heeft daadwerkelijk psychische problemen. Dat is terug te zien in de declaratiecijfers van ggz-instellingen.

En daar ligt ook meteen de oplossing voor dit complexe probleem, zegt Koekkoek. "Als je het aantal verwarde personen met een psychische crisis afzet tegenover het aantal bedden in de ggz, kun je kijken of er inderdaad een tekort is. Dan breng je de hoeveelheid mensen in beeld die daadwerkelijk iets hebben aan een opvang." Dat moet je combineren met kortere lijntjes, gaat hij verder. "Zodat een wijkagent in een dergelijke situatie makkelijk de ggz kan bellen en niet zelf de professional hoeft uit te hangen."