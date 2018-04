Elektrische auto veel vaker gestolen

In de eerste maanden van dit jaar zijn er veel meer (deels) elektrische auto's gestolen dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) bevestigt na berichtgeving van De Telegraaf dat het aantal meer dan verdubbeld is. Hoewel er in Nederland ook meer elektrische auto's en hybrides rijden dan vorig jaar, spreekt AVc van een opvallend hoog aantal diefstallen.

Dit jaar werden al tachtig elektrische auto's gestolen, waar dat er de eerste drie maanden van vorig jaar nog 31 waren. Wat de stichting opvalt is dat vooral Toyota's worden ontvreemd. Het gaat in de meeste gevallen om de hybride Toyota RAV4, waarvan er dit jaar 25 werden gestolen. Slechts vier daarvan zijn teruggevonden.

Waarom juist Toyota's worden gestolen, is onduidelijk. "Criminaliteit werkt ook gewoon volgens vraag en aanbod. Kennelijk is er vraag naar, maar waar dat dan is weten we niet", zegt een woordvoerder. "Een paar jaar geleden zagen we dat de Prius vaak werd gestolen. Toen bleek later dat er in Moskou veel vraag naar was, omdat je daar belastingvoordeel kreeg als je hybride ging rijden."

Geen sporen van inbraak

Of er ergens ter wereld een vergelijkbare situatie is met de Toyota, is niet duidelijk. "De teruggevonden RAV4's stonden gewoon op een parkeerterrein. Niet in de buurt van een haven bijvoorbeeld."

De stichting vermoedt wel dat de auto's naar het buitenland gaan. "Deze gaan waarschijnlijk een container in en gaan dan door naar het buitenland. Een elektrische auto steel je waarschijnlijk niet voor onderdelen."

Ook zijn er geen braaksporen op de plek waar de auto's stonden. "Je wil natuurlijk geen ruitje inslaan, want als je de auto weer wil gebruiken moet je dan weer nieuwe ruiten bestellen. Als je dat vaak doet, val je op, en dat wil je natuurlijk niet."

Speciale sleutel

Een groot deel van de gestolen auto's is keyless. Dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van een speciale sleutel die een signaal afgeeft waarmee de auto van het slot gaat als die in de buurt komt. "Inbrekers kunnen dat signaal opvangen en kopiƫren." Volgens AVc werkt Toyota net als andere fabrikanten aan een oplossing voor dat probleem.