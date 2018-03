Ouderwetse autosleutel 'beste oplossing' tegen hackinbraak

Criminelen breken jaarlijks bij vele duizenden nieuwe auto's in via het zogeheten keyless entry-systeem. Dat schat de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), die waarschuwt voor dit groeiende probleem.

Er komt geen schroevendraaier of koevoet aan te pas. Autodieven hoeven alleen het signaal van de smart key af te lezen en te verlengen. Dit is een nieuw soort autosleutel, waarmee de portier automatisch ontgrendelt als het zendertje in de buurt is. Het gaat hier dus niet om autosleutels met een knopje dat op afstand de deuren opent.

Extra kosten, extra nadelen

"Het is een comfortoptie", zegt AVc-projectmanager Andre Bouwman. "Maar in de meeste gevallen betaal je er extra voor en krijg je er nadelen voor terug." Hij schat dat zo'n 40 procent van alle auto-inbraken wordt gepleegd met een relay attack. Oftewel door het kopiëren van het zendsignaal. Vorig jaar zijn er ruim 64.000 diefstallen uit auto's geregistreerd, volgens het CBS.

Alleen al in Hilversum is de afgelopen negen dagen vermoedelijk zeven keer de relay attack toegepast. Vooral nieuwe BMW's waren volgens de politie het doelwit. Gisteravond meldde NH Nieuws dat er op deze manier in november 21 auto's zijn leeggeroofd.