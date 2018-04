Vechtsporter McGregor gaat door het lint en geeft zichzelf aan

De Ierse vechtsporter Conor McGregor heeft zich gisteravond in New York flink misdragen. Bij een persmoment van de UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld, ging hij door het lint en moest door beveiligers in bedwang gehouden worden.

Op beelden is te zien hoe McGregor in het Barclays Center een ijzeren hek oppakt en naar een busje gooit. Ook zou hij een prullenbak hebben vernield en een steekwagen door het raam van een touringcar hebben gegooid met daarin een aantal UFC-vechters. Iemand zou daarbij gewond zijn geraakt.