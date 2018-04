Toch meer vluchten vanaf Schiphol deze zomer

Reisorganisaties mogen meer vluchten vanaf Schiphol aanbieden deze zomer. De capaciteit die over was, mag toch worden benut. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding van Corendon, Easyjet en TUI tegen Schiphol. Het gaat om 2700 vluchten.

De reisorganisaties willen, net als ieder jaar, meer vluchten aanbieden in de zomer. Er zijn namelijk nog onbenutte start- en landingsrechten van afgelopen winter. Tot nu werd deze onbenutte capaciteit van de winter overgeheveld naar de zomer, als er juist veel vraag is naar extra vluchten.

Lange wachtrijen

Schiphol stak hier dit keer stokje voor. De luchthaven wil niet dat de vliegrechten doorgeschoven worden naar de zomermaanden omdat het dan al extreem druk is op de luchthaven. Nog meer vliegverkeer zou tot operationele problemen en minder comfort leiden. De wachtrijen zouden bijvoorbeeld langer worden.

Maar de rechter oordeelde vandaag dat Schiphol niet kan bewijzen dat het overhevelen van de 2700 vluchten leidt tot extra problemen op de luchthaven; een concrete onderbouwing ontbrak. De onbenutte rechten van afgelopen winter mogen deze zomer dus alsnog gebruikt worden. Schiphol moet de planningslimiet binnen 24 uur aanpassen.

De luchthaven legt zich neer bij die uitspraak. "We respecteren de uitspraak van de rechter en gaan de capaciteit beschikbaar stellen", staat in een schriftelijke reactie. "We zullen alles op alles zetten om de vluchten zo goed mogelijk te accommoderen in de drukke vakantieperiode."