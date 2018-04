Minister Blok gaat volgende week naar Moskou

Minister Blok van Buitenlandse Zaken gaat naar Rusland. Hij brengt volgende week vrijdag een bezoek aan zijn collega Lavrov. Blok zegt dat hij ook in moeilijke tijden "de kanalen open wil houden".

Bloks voorganger Zijlstra had al ook al een bezoek aan Moskou gepland, maar de dag ervoor trad hij af vanwege zijn leugen over een ontmoeting met president Poetin.

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken gaat nu dus alsnog. Hij wil het gesprek aangaan, "juist nu de relatie tussen Rusland en Europa onder druk staat".

Skripal en MH17

De afgelopen tijd liepen de spanningen tussen Rusland en Europa hoog op door de Skripal-affaire: de Russische ex-spion die werd vergiftigd in Engeland. De EU en Rusland beschuldigen elkaar over en weer, en aan beide kanten zijn diplomaten uitgezet.

Blok zegt dat zijn prioriteit ligt bij een veilig en stabiel Europa. "Rusland heeft daar invloed op. De wereld is hier de afgelopen weken getuige van geweest. Het is goed om face to face te spreken met mijn collega." Hij wil ook zijn zorgen over de ontwikkelingen overbrengen.

De minister benadrukt dat de ontmoeting ook van belang is om te praten over MH17 en de rol die Rusland speelt in Oekraïne en Syrië.