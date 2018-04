Bollywoodster Salman Khan krijgt celstraf voor stropen

De Indiase superster Salman Khan is tot vijf jaar cel veroordeeld wegens stropen. De acteur zou in 1998 een bedreigde antilope hebben doodgeschoten.

Khan zou destijds samen met andere acteurs hebben gejaagd toen ze een film opnamen in de stad Jodhpur. Ze zouden twee van de antilopen en drie gazelles hebben doodgeschoten. De acteurs ontkennen.

Behalve dat de antilopen bedreigd waren, is het dier ook heilig voor een plaatselijke sekte, die er de reïncarnatie van een 600 jaar oude goeroe in ziet. De gelovigen drongen daarom al die tijd aan op vervolging. Het vonnis werd door hen met gejuich ontvangen.

Vrijgesproken

Khan (52) is een superster in India. Zijn laatste film Tiger Zinda Hai bracht tientallen miljoenen op, later dit jaar komt zijn actiethriller Race 3 uit. Zijn fans waren in groten getale aanwezig bij de rechtszaal.

Wat de impact van de veroordeling is op Khans carrière is nog onduidelijk. Hij kan nog in hoger beroep en zijn advocaten hopen dat hij dat in vrijheid kan afwachten.

Eerder werd hij in hoger beroep vrijgesproken van een dodelijk ongeluk. Volgens het hof was er niet voldoende bewijs dat Khan dronken met zijn terreinwagen over een groep zwervers heen had gereden.