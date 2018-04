Een half jaar na Irma komt het Nederlandse hulpgeld naar Sint-Maarten

Ruim een half jaar na orkaan Irma gaat de eerste Nederlandse financiële hulp richting Sint-Maarten. 110 miljoen euro voor de wederopbouw komt vrij, zegt staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties in een interview met de Volkskrant.

Het geld komt uit een fonds dat wordt beheerd door de Wereldbank. In totaal is er 550 miljoen euro beschikbaar voor de wederopbouw op het zwaar getroffen eiland.

Dat geld was er al in november, maar de Nederlandse regering had voorwaarden gesteld waaraan Sint-Maarten moest voldoen. Het autonome land binnen het koninkrijk moest een integriteitskamer instellen om corruptie tegen te gaan. Ook wilde Nederland dat er extra grensbewaking kwam.

Neutrale instantie

"Tot mijn spijt heeft het tot januari geduurd voordat Sint-Maarten kon instemmen met onze voorwaarden", zegt Knops daarover. "Daarna zijn de onderhandelingen met de Wereldbank begonnen. Sindsdien liggen we op schema."

De Wereldbank is gekozen als neutrale instantie om de geldstroom te beheren. Dat heeft volgens Knops te maken met de "bijzondere geschiedenis" van Nederland en Sint-Maarten. "Het gaat om veel geld voor een kleine bevolking. Dat willen we op een goede manier besteden."

Sint-Maarten werd op 6 september getroffen door de zware orkaan Irma. Er vielen twee doden en tientallen gewonden. De orkaan verwoestte een groot deel van de gebouwen en infrastructuur.