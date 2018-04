Aanhoudingen voor miljoenenfraude bij thuiszorgbureau

Op last van de Inspectie SZW zijn vandaag een bestuurder en medewerker van een thuiszorgorganisatie in Utrecht opgepakt. Ze zouden jarenlang hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten van cliënten, voornamelijk van Turkse komaf. Vermoedelijk was daar meer dan zes miljoen euro mee gemoeid.

De verdachten zijn broers. Ze declareerden kosten voor de dagbesteding en individuele begeleiding van meer dan honderd cliënten. Dat zou deels met instemming van deze cliënten zijn gebeurd. Sommigen vroegen zorg aan die ze niet nodig hadden. Ze kregen een deel van de uitgekeerde gelden in contanten uitbetaald.

De inspectie liet drie kantoren en drie woningen doorzoeken. Daarbij is beslag gelegd op tien dure auto's, zoals een Porsche, een BMW, een Landrover en een Audi. De broers worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en het witwassen van vermoedelijk crimineel verdiend geld.