Facebook verwijdert pagina’s en accounts van Russische trollenfabriek

"De IRA heeft consequent gebruikgemaakt van nepaccounts om mensen te misleiden en te manipuleren", schrijft Facebooks hoofd beveiliging Alex Stamos. "Daarom verwijderen we elk account dat aan de organisatie is gelinkt." Stamos verwacht meer nepaccounts te vinden in de toekomst, omdat de organisatie steeds van strategie verandert.

De organisatie wordt verantwoordelijk gehouden voor inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. In februari klaagde speciaal aanklager Robert Mueller dertien Russen en drie Russische bedrijven hiervoor aan. Tussen de dertien Russen zitten medewerkers van de IRA.

Het is dan ook niet de eerste keer dat Facebook accounts ontdekt en verwijdert. In september vorig jaar maakte het bedrijf bekend 470 Facebook-accounts te hebben afgesloten, die omgerekend voor 84.000 euro aan politiek getinte advertenties hadden gekocht.

Vergrootglas

Facebook wordt sinds de verkiezingen van 2016 bekritiseerd over hoe onder meer Russische trollen misbruik konden maken van het netwerk. Sindsdien heeft het bedrijf allerlei maatregelen aangekondigd om dit in het vervolg te verhelpen. Zo heeft het platform in de aanloop naar de Franse verkiezingen vorig jaar 30.000 nep-accounts verwijderd en werken er aan het einde van dit jaar 20.000 mensen voor Facebook die zich onder meer bezig houden met het opsporen van trollen.

Maar nog altijd ligt het vergrootglas op het bedrijf, ook met het oog op de tussentijdse Congresverkiezingen in de VS, in november van dit jaar. Tijdens een hoorzitting in oktober vorig jaar zeiden Amerikaanse politici dat het bedrijf - samen met Twitter en Google - een groot probleem heeft.