Britten: Russisch voorstel voor gezamenlijk Skripal-onderzoek pervers

Groot-Brittanniƫ wil absoluut geen gezamenlijk onderzoek naar de vergiftiging met zenuwgas van de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter. Dat twittert de Britse delegatie die op dit moment aanwezig is bij een speciaal overleg van de OPCW, de organisatie tegen chemische wapens.

Sinds tien uur vanmorgen praat een speciale commissie van de OPCW op het hoofdkantoor in Den Haag over de aanslag op Skripal. Dat gebeurt op verzoek van Rusland.

Desinformatie

De zitting van de OPCW is besloten, maar de Britse delegatie twittert er dus wel over. In die tweet noemen de Britten het Russische voorstel tot samenwerking pervers, en een afleidingsmanoeuvre. "Nog meer desinformatie bedoeld om vragen te voorkomen die de Russische autoriteiten moeten beantwoorden."

De Europese Unie heeft tijdens de zitting gezegd dat Rusland moet meewerken aan het onderzoek naar de vergiftiging van Skripal. "Het is noodzakelijk dat Rusland de terechte vragen van Groot-Brittanniƫ beantwoordt, mee gaat werken en volledige openheid geeft aan de OPCW", aldus de Europese Unie in een verklaring.