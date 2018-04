Opnieuw Belgisch slachthuis gesloten om gebrekkige hygiëne

De Belgische autoriteiten hebben opnieuw een slachthuis gesloten. Dit keer gaat het om een bedrijf in de plaats Heist-op-den-Berg, in de buurt van Antwerpen. Volgens de Belgische Voedsel- en Warenautoriteit (FAVV) is de vergunning onder meer ingetrokken vanwege een gebrekkige hygiëne en een tekort aan goed opgeleid personeel.

De FAVV maakte sinds 2015 tientallen processen-verbaal op vanwege de tekortkomingen binnen het bedrijf. "Om de voedselveiligheid te garanderen, werden in de voorbije maanden meerdere keren volumes vlees in beslag genomen", zegt een woordvoerder van de toezichthouder tegen Belgische media.

Er was al eerder een plan gemaakt om de problemen bij het slachthuis aan te pakken. Maar volgens de FAVV was er nog steeds sprake van een gebrekkige hygiëne, achterstallig onderhoud en slechte kwaliteitscontrole.

Vaker slachthuizen in het nieuws

De advocaat van het slachthuis noemt de sluiting onterecht. Hij zegt dat de genoemde tekortkomingen al zijn aangepakt. Het bedrijf spreekt verder tegen dat er vlees in beslag is genomen. De advocaat zegt dat hij er alles aan zal doen om het slachthuis weer te openen.

Vorig jaar kwamen ook andere Belgische slachthuizen negatief in het nieuws. Onder meer nadat dierenrechtenactivisten stiekem camerabeelden hadden gemaakt op de werkvloer. Daarop was te zien dat medewerkers dieren mishandelden. Naar aanleiding hiervan werden slachthuizen in Izegem en Tielt korte tijd gesloten.

Dit jaar was er ophef rond een slachthuis uit Bastenaken. Het bedrijf Veviba zou vlees naar Kosovo hebben geëxporteerd dat twaalf jaar oud was.