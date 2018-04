Marijnissen wil niet in Kamercommissie Stiekem

SP-leider Marijnissen gaat niet in de zogenoemde Kamercommissie Stiekem zitten. Haar woordvoerder bevestigt berichtgeving hierover van NRC en zegt dat Marijnissen het belangrijk vindt "om de regering in openheid te kunnen controleren en dat maakt deze commissie niet mogelijk omdat hier complete geheimhouding geldt".

De Commissie Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), krijgt inlichtingen van het kabinet over bevindingen van bijvoorbeeld de AIVD en de MIVD. De informatie is strikt geheim.

SP-leider Marijnissen zegt: "We hebben altijd onze reserves gehad over deze commissie, maar ook op basis van ervaringen van mijn voorgangers kom ik tot deze afweging".

SP-leiders Kant en Roemer zaten tussen 2009 en 2017 wel in de commissie, maar Jan Marijnissen, de vader van de huidige SP-leider, niet. De Tweede Kamer besloot eind 2016 om het aantal leden van de CIVD te beperken. Daarvoor mochten alle fractievoorzitters deelnemen aan de commissie.

Dat veranderde na een rel over een mogelijk lek uit de Commissie Stiekem over het doorspelen van telefoongegevens door Nederlandse veiligheidsdiensten naar de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Een speciale commissie onder leiding van toenmalig ChristenUnie-Kamerlid Schouten onderzocht de kwestie, maar kon niet vaststellen wie er had gelekt.

Een keuze

"Het is nu een keuze om er wel of niet in te gaan zitten. Daarom heb ik besloten het niet te doen", aldus SP-leider Marijnissen. Omdat zij geweigerd heeft, kan PvdA-leider Asscher wel in de commissie gaan zitten.

De Tweede Kamer stemde vandaag in met zijn benoeming. Daardoor bestaat de commissie Stiekem nu uit drie fractievoorzitters van de coalitie (Dijkhoff, Buma en Pechtold) en drie fractievoorzitters van de oppositie (Wilders, Klaver en Asscher).