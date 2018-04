Vluchtelingen in Indonesië moeten kiezen tussen vrijheid of eten

In het detentiecentrum wonen 170 vluchtelingen in acht kleine cellen. Ze slapen op karton en de mannen en vrouwen zitten gescheiden. Ze mogen elkaar een keer per week zien. Sommigen zitten er al jaren. Niemand weet hoe lang het nog gaat duren. Toch heeft Ibrahim uit Sudan er alles voor over om zich daar te laten opsluiten.

"Binnen is het beter. Want buiten is er niets", zegt hij. "Als je ziek wordt, ga je dood. Er is niet genoeg eten, water, geen toiletten, niks."