'Grindr niet schuldig aan mishandeling homo, maar zieke lafaards wel’

Want de mishandeling van de mannen in Dordrecht had echt niet voorkomen kunnen worden door een betere voorlichting, zegt Tijsma. "Het slachtoffer is geen slachtoffer geworden omdat hij zich niet goed had voorbereid voor deze date. Deze man werd mishandeld omdat er laffe en zieke mensen rondlopen. Niet omdat hij heeft gedatet via Grindr."

De oplossing ligt volgens Tijsma in beter onderwijs over seksualiteit. "In het onderwijs moet meer aandacht besteed worden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Dan kan je het in die lessen ook over verstandig online daten hebben."

Vooral vrouwen zijn (onbewust) met de gevaren bezig, zegt Timmermans. Zij ondervraagt gebruikers van datingapps en -websites voor haar onderzoek. "Ik merk aan bepaalde opmerkingen dat vrouwen er - al dan niet bewust - mee bezig zijn. Als ik ze vraag of ze bezig zijn met de veiligheid, zeggen ze misschien 'nee' terwijl ze later wel aangeven dat ze alleen op een openbare plek willen afspreken."