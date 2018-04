Digitale klokken staan weer 'goed', maar bij jou misschien nog niet

Alle digitale klokken zouden weer gelijk moeten lopen met de werkelijke tijd. Volgens Tennet is de vijf minuten vertraging van afgelopen maand zo goed als ingelopen. Maar wie de klok vorige maand gelijk heeft gezet, loopt nu weer voor op de tijd.

In grote delen van Europa liepen digitale klokken (klokken die op het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten) vorige maand achter vanwege een ruzie. Alle landen moeten samen zorgen dat de wisselstroom rond de 50 hertz blijft. Dat betekent dat de stroomrichting vijftig keer per seconde wisselt. Daar baseren digitale klokken de tijd op.

Maar omdat Kosovo en Servië er niet uitkwamen wie voor welke hoeveelheid stroom zou zorgen, kwam de wisselstroom onder de 50 hertz en ontstond er een achterstand bij digitale klokken.

"Er was een afwijking ontstaan van zo'n 300 seconden", zegt Johanna Breuning van Tennet maandag. "Maar inmiddels is het conflict uit de lucht en is afgesproken dat het aantal hertz heel langzaam weer wordt opgevoerd." Dat is de afgelopen weken gebeurd volgens Tennet. "Inmiddels zijn we wel weer op het goede tijdstip aangekomen."

In deze video wordt het probleem van vorige maand in één minuut uitgelegd: