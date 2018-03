Digitale klokken zijn in de war

Veel digitale klokken in Europa lopen achter. Oorzaak is een probleem in Zuidoost-Europa. Klokken die op het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten hebben daar last van.

Veel digitale klokken worden aangestuurd door wisselstroom. In Europa is dat 50 hertz. Dat betekent dat de stroomrichting vijftig keer per seconde wisselt. Dat wordt door digitale klokken geregistreerd waardoor ze weten hoe laat het is. Maar door politieke onenigheid tussen enkele Zuidoost-Europese landen gebeurt dat nu iets minder vaak dan 50 keer per seconde.Daardoor verspringen de cijfers wat langzamer en gaat de tijd achterlopen.

Vijf minuten

De problemen ontstonden half januari en sindsdien kan de wekkerradio of klok op de magnetron zo'n vijf minuten achterlopen. Veel mensen klagen erover op sociale media. Het helpt niet om de tijd met de hand vooruit te zetten.