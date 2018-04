Kim Jong-un bij popconcert met Zuid-Koreaanse artiesten

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn vrouw hebben in Pyongyang een optreden van Zuid-Koreaanse popartiesten bijgewoond. Kim applaudisseerde en ging na afloop van het twee uur durende concert met de muzikanten op de foto.

Het was voor het eerst in jaren dat Zuid-Koreaanse artiesten in het noorden een optreden gaven. Nooit eerder werd zo'n concert door de leider van Noord-Korea bijgewoond. Dinsdag volgt een tweede concert.