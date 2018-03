Historisch K-pop-concert in Pyongyang - zonder Gangnam Style

Zuid-Koreaanse artiesten zijn in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang aangekomen voor twee historische concerten. Vandaag en dinsdag laten ze de inwoners van de gesloten dictatuur kennismaken met muziek die normaal gesproken verboden is in het land.

Onder de artiesten die zijn afgereisd zijn de populaire meidenband Red Velvet, rocker Yoon Do-hyun en de zangeressen Choi Jin-hee en Lee Sun-hee. "Mijn hart ontploft bijna", zei een geƫmotioneerde Yoon voor vertrek. "Ik ben heel erg benieuwd hoe het publiek zal reageren."

In totaal zijn er bijna 200 Zuid-Koreanen aangekomen in het noorden, onder wie ook een demonstratieteam taekwondo, technici en verslaggevers. Daarnaast zijn er regeringsvertegenwoordigers meegegaan die in de marge van de concerten gesprekken zullen voeren over een topontmoeting tussen de leiders van beide Korea's op 27 april.

Geen PSY

De groep werd in Pyongyang welkom geheten door een lid van de door Kim Jong-un persoonlijk goedgekeurde meidenband Moranbong. "We zijn allemaal vol verwachting", zei Hyon Song Wol. "Er komen veel beroemdheden langs."

Grote afwezige in de delegatie is de wereldberoemde rapper PSY, bekend van zijn YouTube-hit Gangnam Style. Waarom hij niet meereist is niet bekendgemaakt. "We hebben gekeken wat mogelijk was, maar het liep op niets uit", was alles wat Zuid-Koreaanse woordvoerder kwijt wilde.

Er zijn verhalen dat Noord-Korea een veto heeft uitgesproken over de deelname van PSY. Zijn bizarre humor en de seksuele toespelingen in zijn muziek zouden het regime te ver zijn gegaan.