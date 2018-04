Gouverneur Kemerovo weg om dodelijke brand winkelcentrum

De gouverneur van de Russische regio Kemerovo is opgestapt vanwege de brand in een winkelcentrum waarbij vorig weekeinde zeker 64 mensen om het leven kwamen. Aman Toelejev heeft in een video laten weten dat zijn vertrek "de enige juiste keuze is".

De brand in het winkelcentrum leidde tot woede onder de inwoners van de Siberische stad, die vooral gericht was op lokale bestuurders. Niet alleen in Kemerovo waren betogingen, ook in Moskou werd gedemonstreerd.

Er was van alles mis met de veiligheidsvoorzieningen in het complex, zo waren bijvoorbeeld nooduitgangen geblokkeerd, was het alarmsysteem niet in gebruik en waren wanden met plastic bekleed. President Poetin sprak van "criminele nalatigheid". Na de brand zijn vier mensen opgepakt.

Toelejev was sinds 1997 gouverneur van Kemerovo. Zijn huidige termijn liep nog twee jaar.