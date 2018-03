Spontane betoging in Moskou voor slachtoffers Kemerovo

In Moskou zijn vanavond duizenden mensen spontaan de straat opgegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers van de brand in de Siberische stad Kemerovo. Op het Poesjkinplein ontstond een herdenkingsbijeenkomst waarbij bloemen en knuffels worden gelegd bij het monument voor de dichter Poesjkin. Volgens NOS-correspondent David Jan Godfroid stonden de mensen opeengepakt en was het opvallend stil.

De steunbetuiging volgt op de grote betoging in Kemerovo bij het bezoek van president Poetin. Duizenden Russen gingen daar de straat op om te protesteren tegen de lokale autoriteiten die ze de schuld geven van de ramp in het winkelcentrum.

Nationale rouw

Onderzoekers en getuigen zeggen dat er van alles mis wat met de veiligheidsvoorzieningen. De nooduitgangen waren afgesloten en het alarmsysteem was al dagen buiten werking. Bij de brand kwamen zondag zeker 64 mensen om het leven onder wie 41 kinderen. Volgens de betogers worden er nog mensen vermist en ligt het dodental hoger.

Poetin legde vanochtend bloemen bij het winkelcentrum in Kemerovo maar kwam niet in de buurt van de demonstratie, die bijna zes uur duurde.

De betogers in Kemerovo nemen het de autoriteiten ook kwalijk dat ze nauwelijks reageren. De gouverneur van de regio is nog niet langs geweest en president Poetin heeft de bevolking er niet over toegesproken en wachtte dagen met het uitroepen van een dag van nationale rouw. Vandaag pas kwam het Kremlin met de afkondiging van een dag van rouw, morgen.