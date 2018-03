Misbruik Poolse vrouwen: 'We zijn met velen, maar niemand durft te spreken'

"Hij vroeg of werken belangrijk voor me was. Ja, zei ik. Kom maar even mee, dan laat ik je iets zien, zei hij. We liepen weg. Ik dacht dat hij mij een andere werkplek wilde laten zien. Maar toen werd ik daar door hem verkracht."

Zenuwachtig zit Linda tegenover ons. Het is niet haar echte naam. Die wil ze uit angst voor haar belager en schaamte tegenover haar familie niet bekend maken. Ze is één van de vele Poolse arbeidsmigranten die te maken krijgen met seksuele intimidatie.

"De man zei dat hij wist waar mijn moeder woonde. Daarom durfde ik niet naar de politie. Vier vriendinnen is hetzelfde overkomen."

Linda is onder behandeling van een psychiater en slikt medicijnen. Werken lukt niet meer. Tijdens het gesprek houdt ze de hand van haar vriend stevig vast. "We zijn met velen maar niemand heeft de moed om te spreken. Het kan me niet meer schelen. Ik kan zo niet meer met mezelf leven."