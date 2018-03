Minister Koolmees: nieuwkomers moeten sneller aan het werk

Nieuwkomers en Nederlanders met een migratieachtergrond moeten eerder hun weg naar de arbeidsmarkt vinden, vindt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarom komt hij met een actieplan om hen sneller aan betaald werk te helpen.

Samen met gemeenten wil de minister bijvoorbeeld kijken of voor iedere nieuwkomer een persoonlijk integratieplan kan worden opgesteld, met daarin zaken als taalniveau, gezondheid en opleiding. Op basis daarvan kunnen gemeenten de nieuwkomers sneller begeleiden naar een baan. Met zo'n persoonlijk plan kunnen gemeenten ook hun vorderingen beter bijhouden.

Vaker werkloos

Koolmees benadrukt dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond twee tot drie keer zo vaak werkloos zijn als andere Nederlanders. Ze zijn oververtegenwoordigd in de bijstand en hebben een lager inkomen. De minister wil hun arbeidsmarktpositie verbeteren, ook omdat hij betaald werk ziet als een belangrijk middel om de Nederlandse taal te leren en mee te doen in de samenleving.

Naast het persoonlijke integratieplan voor nieuwkomers heeft Koolmees ook andere plannen. Zo start hij in drie steden een programma om jongeren met een migratieachtergrond naar een betaalde baan te helpen. Voor extra kwetsbare groepen, zoals mensen uit Somaliƫ of Eritrea, stelt hij intensievere begeleiding voor. Mensen in deze groepen hebben vaak verschillende problemen, zoals analfabetisme, armoede, schulden en gezondheidsproblemen.

Op de schop

De minister trekt 10 miljoen euro uit om zijn plannen de komende jaren in de praktijk te testen. Uiteindelijk wil hij het hele Nederlandse inburgeringsstelsel op de schop nemen. Voor de zomer komt hij met een uitgewerkt plan daarover.