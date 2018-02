Inburgeringsexamen ingekort vanwege gebrek aan examinatoren

Minister Koolmees schrapt een onderdeel van het inburgeringsexamen. Nieuwkomers hoeven voortaan geen eindgesprek meer te voeren over het onderdeel 'Oriƫntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt' (ONA).

Aanleiding voor het besluit is het tekort aan examinatoren. Daardoor is de wachttijd voor het eindgesprek opgelopen tot vijftien weken. Die wachttijd zal verder oplopen als er niet wordt ingegrepen, zegt Koolmees.

Om het ONA-eindgesprek te mogen overslaan, moeten inburgeraars wel aantonen dat ze minstens 64 uur onderwijs hebben gevolgd op dat onderdeel.

Op deze manier "verminderen we onnodige en tijdrovende bureaucratie en voorkomen we dat nieuwkomers in de problemen komen door lange wachttijden", zegt Koolmees. "Zo kunnen ze zo snel mogelijk door met een vervolgopleiding of aan de slag op de arbeidsmarkt."