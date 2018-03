De moderne Goede Vrijdag: verwarring, vlees en herdenken

En wil je geld overmaken of zit je er juist op te wachten? Pech gehad, want alle bedragen die nu worden overgemaakt, verschijnen dinsdag (de eerstvolgende werkdag) pas op de andere rekening. Nederlandse banken maken gebruik van Target 2, een Europees computersysteem, en dat staat in de weekenden en op feestdagen stil omdat er menselijke handelingen voor het betaalverkeer nodig zijn.

Gelukkig heb je het geld niet nodig voor parkeren in de meeste gemeenten. In de gemeente waar parkeren op zon- en feestdagen gratis is, hoef je vandaag niets te betalen. Let op: de parkeerautomaat incasseert wel gewoon geld, omdat er geen indicatie in zit die aangeeft of het een feestdag is of niet.

De echte werkpaarden

Maar waar sommige mensen vandaag aan hun lange weekend vrij beginnen, zijn er ook de mensen die vanochtend weer onderweg naar werk waren. Als je in loondienst bent, bijvoorbeeld bij een bedrijf of de overheid, is er een grote kans dat je gewoon moet werken. Een nationale feestdag betekent namelijk niet dat je als werknemer automatisch recht hebt op een vrije dag.

Dat zorgt soms voor verwarring: