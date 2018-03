Sluiting azc's: jammer van de banen, sneu voor de asielzoekers

Enkele gemeenten reageren negatief op de sluiting van "hun" asielzoekerscentrum. De tendens: jammer van de werkgelegenheid, sneu voor de azc-bewoners die hier gewend waren.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sluit dit jaar elf asielzoekerscentra. Dat zijn de locaties in Musselkanaal, Balk, Veenhuizen, Nijmegen (Stieltjesstraat), Zeewolde, Utrecht (Einsteindreef), Zeist, Alkmaar, Goes, Maastricht (Malberg) en Sweikhuizen.

Groningen

De gemeente Stadskanaal is "onaangenaam verrast" door de sluiting van het azc in Musselkanaal. Wethouder Francis Boen: "Het is in de eerste plaats zwaar voor de medewerkers. Maar zeker ook voor de vierhonderd inwoners in de opvang, die gaan onze gemeente uit." Ook de middenstand gaat de sluiting voelen.

Friesland

"De opvang in Balk was kort, maar goed", zegt burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren. Het azc opende in september 2016. "Wij hebben de asielzoekers een kans gegeven om in Nederland en Balk te "landen"' en dat is goed gegaan."

Gelderland

Burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde heeft er bij het COA op aangedrongen de asielzoekers uit de locatie Zeewolde (die sluit) over te plaatsen naar Harderwijk. Volgens hem is dat goed voor de bewoners die onder medische behandeling staan in onder andere Ziekenhuis St Jansdal. Ook is er een internationale school in Harderwijk waar veel vluchtelingenkinderen naartoe gaan.

Noord-Holland

"Met de sluiting van locatie Robonsbosweg en de eerdere sluiting van die aan de Picassolaan (oktober 2017) komt er een einde aan een periode van 30 jaar, waarin in Alkmaar asielzoekers zijn opgevangen", schrijft de gemeente. Volgens de gemeente is de afstemming met de omliggende buurt "in goede harmonie" verlopen.

Limburg

Burgemeester Léon Frissen van Schinnen is niet blij met de sluiting van het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen. "Je moet mensen overtuigen dat het een nationale verantwoordelijkheid is voor de gemeenten. Dan ga je ervoor en dan is het jammer dat het toch weer sluit." Het is de tweede keer dat het azc in Sweikhuizen dicht gaat.